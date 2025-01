“Ravenna è ancora una città sicura? Sempre più cittadini ci dicono di no e i dati lo confermano. Come Forza Italia Giovani Ravenna, sentiamo il dovere di denunciare una situazione che preoccupa sempre di più i cittadini. I segnali di degrado sono evidenti, dal centro città, passando per via Diaz, fino ad arrivare alla stazione.

Qui gli episodi di criminalità, aggressioni e comportamenti violenti sembrano moltiplicarsi, specialmente nelle ore serali e notturne.

La sensazione di mancanza di sicurezza non è più soltanto una percezione, ma una realtà quotidiana per molti ravennati, in particolare per i giovani. Infatti, i pochi locali aperti la sera, sono sempre più frequentati da persone che adottano atteggiamenti minacciosi, creando un ambiente poco sicuro e poco vivibile.

Non possiamo ignorare il fatto che la nuova generazione di ragazzi che si ritrova in strada spesso si muova con strumenti di offesa, aumentando la probabilità di episodi violenti e drammatici.

La zona della stazione, poi, rappresenta uno dei punti critici della città.

È ormai risaputo che quest’area, la sera, la notte, e non meno di giorno, diventa il

teatro di spaccio, risse e atti vandalici.

Questa situazione non solo rende impossibile attraversarla serenamente, ma contribuisce a dare di Ravenna un’immagine lontana dalla città accogliente e vivibile che dovrebbe essere.

I dati più recenti confermano queste preoccupazioni. Secondo l’Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, la provincia di Ravenna si colloca al 20º posto a livello nazionale per numero di reati denunciati, con 4.011 denunce ogni 100.000 abitanti.

Questi dati evidenziano aree critiche in termini di sicurezza pubblica nella provincia di Ravenna, che occupa posizioni elevate nonostante il numero di abitanti sia più modesto rispetto ad altre città.

Come Forza Italia Giovani Ravenna, ci rifiutiamo di accettare questa deriva e chiediamo un intervento deciso e immediato da parte delle istituzioni.Proponiamo quindi una serie di interventi:

● Maggiore presenza di forze dell’ordine: Chiediamo alle preposte autorità governative di valutare la possibilità di porre presidi fissi di forze dell’ordine, anche con l’eventuale impiego delle forze armate, come peraltro già accade in tantissimi altri centri, con lo scopo di dissuadere e stroncare le situazioni di turba dell’ordine pubblico.

● Tolleranza zero verso la violenza e il degrado: È necessario contrastare con fermezza la diffusione di armi tra i giovani e rafforzare i controlli nei luoghi di ritrovo.

● Sensibilizzazione fra i giovani: Quale miglior arma della prevenzione e della sensibilizzazione nelle scuole possono aiutarci a cambiare il futuro della città.

● Riqualificazione delle aree critiche: La stazione e il centro città devono tornare a essere spazi sicuri e vivibili attraverso investimenti mirati, progetti di riqualificazione e azioni serie e decise a contrasto della criminalità e al degrado.

La sicurezza non è un lusso, ma un diritto di tutti. Non possiamo permettere che Ravenna diventi un luogo dove si ha paura di uscire la sera o di vivere gli spazi pubblici.

Come Forza Italia Giovani Ravenna, siamo pronti a lavorare per far luce sulle ombre della nostra città. È il momento di scendere in campo, senza esitazioni e senza compromessi, per proteggere il futuro di Ravenna e dei suoi cittadini.”

Forza Italia Giovani Ravenna

Edoardo Ricci, Samuele Bernabei, Giovanni Giorgetti