Si è svolta sabato 22 marzo, al bar Vives di Ravenna, l’assemblea congressuale di Forza Italia Giovani Ravenna. Nel corso dell’assemblea è stata confermata all’unanimità, l’elezione di Edoardo Ricci come segretario provinciale, ed è stata comunicata la nomina di Samuele Bernabei come Segretario Comunale.

Ricci e Bernabei sono poi stati eletti come delegati della provincia all’assemblea congressuale nazionale che si svolgerà nei prossimi mesi, a Roma per l’elezione del nuovo segretario nazionale di Forza Italia Giovani. L’occasione è stata utile anche per evidenziare l’importanza della componente giovanile nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni comunali, del comune capoluogo.

All’assemblea, cui hanno preso parte tutti gli iscritti del movimento giovanile azzurro della provincia, hanno portato il loro saluto, il Segretario provinciale di Forza Italia, Fabrizio Dore, ed il Capogruppo in consiglio comunale a Ravenna Alberto Ancarani.