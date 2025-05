“L’esito elettorale che vede la vittoria al primo turno del candidato del centrosinistra non può certo soddisfarci, ma è il prodotto di un contesto generale che non abbiamo mai ignorato.

Sarà necessario, con il partito più grande della coalizione, iniziare la consiliatura sin dalla prima fase con un progetto di lungo periodo che metta in condizione i partiti di centrodestra di essere realmente competitivi quando il mandato sarà terminato.

Ciò che può offrire Forza Italia è una classe dirigente di prim’ordine con i primi due candidati più votati di tutto il centrodestra, e con il capolista al numero 3 della classifica dei più votati delle liste di Forza Italia nei capiluogo di provincia di tutta la regione.

Ma la capacità di radicamento è data da tutta la lista che vede su 2845 voti ottenuti ben 1655 voti di preferenza ai candidati, contro le 1804 preferenze del partito più grande della coalizione che prende però ben 9958 voti di lista.

Un dato confortante che se aggiunto alle preferenze nulle trovate nei seggi per i nostri candidati espresse vicino ad altre liste sono un volano per il futuro ed un punto di partenza importantissimo.

Vanno ringraziate infatti tutte le 24 persone che hanno accettato la candidatura sotto le insegne azzurre. Ognuno di loro è stato determinante per il risultato ampiamente superiore a quello ottenuto sempre da Forza Italia in altri comuni che andavano al voto in questa tornata anomala.

Come Segretario provinciale rivolgo poi al nostro Candidato Sindaco Nicola Grandi, neo consigliere di Fratelli d’Italia, un grande ringraziamento per aver rappresentato la coalizione insieme alla nostra Eleonora Zanolli, Candidata Vice Sindaco, prima dei non eletti, e seconda per preferenze fra i partiti di coalizione, con un ottimo risultato nella nostra lista che fa rammaricare ulteriormente per l’assenza di un secondo seggio in consiglio. Orgoglioso di aver lavorato con loro.

Aggiungo con emozione il risultato del nostro Segretario Provinciale del movimento giovanile, Edoardo Ricco che a 21 anni appena compiuti dimostra quanto il nostro partito sia attrattivo nell’esprimere idee che trovano consenso anche nella fascia più giovane della popolazione. Felice anche del risultato del Segretario Comunale Nicola Tritto, che dimostra come passione e dedizione al territorio restino caratteristiche vincenti.

Forza Italia ha insomma dimostrato di essere pronta ad esprimere competenze di livello validate dall’esito elettorale, motivo per cui alla luce della centralità guadagnata come terza forza di opposizione, non può che esserne riconosciuta la giusta dignità da alleati e avversari, a maggior ragione nei confronti di chi si appresta a rappresentarla ancora una volta, con un “bottino” di preferenze superiore a tutti gli altri eletti del centro destra, e con l’auspicio che questo dato possa consentire alla figura di Alberto Ancarani di rappresentare quanto prima il nostro movimento in ulteriori contesti.”

Fabrizio Dore