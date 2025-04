“La linea di Forza Italia è da sempre favorevole ad un escavo dei fondali fino ad una profondità di -12,50 metri ma anche al dragaggio fino a 14 metri avendo come obiettivo l’accesso delle grandi navi cargo e quelle crocieristiche”.

Fabrizio Dore, segretario provinciale di Forza Italia, avanza alcune proposte per il potenziamento del porto di Ravenna: “Serve inoltre la creazione di una banchina di almeno 1 km per il nuovo terminal container e la sistemazione dei 5 km di banchine esistenti. Questi interventi possono aumentare la capacità di movimentazione merci e la competitività del porto. Siccome la visione deve essere globale e strutturale è chiaro che vanno di conseguenze migliorati e potenziati i collegamenti tra gomma, ferrovia e mare”.

In queto scenario, per Dore diventa strategico il “Il potenziamento della E55” come alternativa alla Ravegnana e “Un vero bypass sul Candiano per evitare ingorghi. Riteniamo che questi progetti siano essenziali per rendere competitivo il porto di Ravenna”.