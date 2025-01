Istituire una Commissione speciale di ricerca e studio sul tema della ricostruzione post alluvione 2023 e sul dissesto idrogeologico del territorio regionale. A chiederlo è Forza Italia con un ordine del giorno a prima firma Valentina Castaldini e sottoscritto anche da Pietro Vignali. Ricordando che lo Statuto regionale prevede l’istituzione di commissioni speciali e che il regolamento dell’Assemblea prevede commissioni di studio e ricerca, Valentina Castaldini sottolinea “la necessità di monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori post ricostruzione, sia pubblici sia privati, di presidiare l’attività di ripristino delle infrastrutture per la difesa idraulica e di approfondire le problematiche che stanno alla base delle fragilità del territorio”.

“Anche nel programma elettorale del presidente de Pascale -ha spiegato la consigliera- è prevista la creazione di un tavolo permanente Governo e Regione che si riunisca con continuità su questo tema. E proprio il presidente della Regione ha evidenziato la necessità di svolgere un ruolo di raccordo e studio per una strategia complessiva sul tema della sicurezza idraulica”. “Appare quindi evidente -ha infine evidenziato la consigliera forzista- come il ruolo dell’Assemblea legislativa sia centrale e indispensabile per i lavori preparatori del tavolo nazionale, per il monitoraggio del piano speciale della ricostruzione, nella ricognizione delle criticità e, più in generale, per una nuova pianificazione strategica della sicurezza territoriale”.