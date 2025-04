Un vento di rinnovato entusiasmo soffia sulla sezione ravennate dell’Associazione Nazionale Carabinieri! L’assemblea dei soci ha espresso con forza la propria fiducia, riconfermando alla presidenza un uomo che incarna i valori dell’Arma e l’amore per la comunità: il S.Ten. (Cong.) Isidoro Mimmi, insignito dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e attuale anima del Nucleo Volontariato Carabinieri Ravennate.

Nel suo vibrante discorso d’insediamento, il Presidente Mimmi non solo ha espresso una profonda gratitudine per la rinnovata investitura, ma ha acceso la fiamma di un ambizioso progetto per il futuro dell’associazione. L’obiettivo? Tutelare e diffondere con orgoglio le gloriose tradizioni e i nobili valori dell’Arma dei Carabinieri, trasformandoli in azioni concrete di rappresentanza, testimonianza e solidarietà attiva.

Ma le novità non finiscono qui! Mimmi ha lanciato un appello appassionato ai soci: è tempo di “uscire dal guscio” e diventare protagonisti attivi del cambiamento. Forte delle proprie esperienze e competenze, ogni membro è chiamato a unirsi in gruppi di lavoro tematici, veri e propri laboratori di idee per promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ravennate.

La sede dell’ANC si trasformerà in un vivace spazio multimediale e interattivo, un crocevia aperto a tutte le associazioni d’arma , pronto ad ospitare presentazioni di libri illuminanti e conferenze stimolanti tenute da esperti su temi di stringente attualità e rilevanza sociale. Un luogo di incontro e dialogo, un punto di ascolto privilegiato per affrontare e risolvere le piccole controversie che animano la vita quotidiana.

Un’attenzione speciale sarà dedicata alle “Benemerite”, le cui attività saranno potenziate e valorizzate. Saranno loro le instancabili organizzatrici di gite all’insegna della convivialità, iniziative di beneficenza dal cuore grande e collaborazioni preziose con onlus impegnate nella vitale ricerca sanitaria. Il Presidente Mimmi invita ogni socio a partecipare con entusiasmo, condividendo idee e progetti che possano cementare ulteriormente la coesione e lo spirito di corpo che anima l’associazione d’Arma e l’aliquota operativa e di volontariato. L’esperienza e la dedizione dei suoi membri saranno una guida luminosa per tutti.

Il Nucleo di Volontariato, vero motore di solidarietà sul territorio, attivo in città da nove anni, vedrà ulteriormente rafforzato il proprio ruolo cruciale. “Insieme, possiamo davvero costruire un futuro migliore, dove la solidarietà e la partecipazione diventano le fondamenta del nostro agire,” ha dichiarato con convinzione Mimmi, pronto a lavorare fianco a fianco con ogni socio per trasformare le sfide in opportunità concrete e creare una comunità sempre più unita e inclusiva. “Nei secoli fedele” non è solo un motto glorioso, ma l’essenza viva dell’impegno quotidiano verso Ravenna. Ogni Carabiniere Volontario è un ambasciatore del territorio e un custode attento dell’ordine, un faro di sicurezza e competenza per cittadini e visitatori. La loro preparazione rigorosa e costante si traduce in un prezioso supporto informativo e culturale, elevando il concetto di servizio pubblico a una vera e propria missione civica. “L’affidabilità dei Carabinieri Volontari si misura nella prontezza d’intervento, ma soprattutto nella capacità di essere ogni giorno fonte di conoscenza e sicurezza per chiunque incrocino il loro cammino,” ha concluso con fierezza Mimmi, incarnando con dedizione i valori intramontabili dell’Arma.

La Sezione ANC di Ravenna, forte di circa 430 soci e con sede in via Gradenigo 12 (contattabile al 333.8882127), si prepara a diventare un’unica voce autorevole, pronta a tradurre il proprio impegno in azioni concrete per il bene comune.

Per maggiori informazioni:

Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Ravenna

Via Gradenigo, 12 – Ravenna

Tel. 333.8882127

Se vuoi unirti a Noi con simpatizzante volontario.