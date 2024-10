Forum dell’economia romagnola: “La crescita della Romagna supererà l’1%. L’alluvione nel 2023 ha portato ad un -0,6%”

Il mondo economico romagnolo si è dato appuntamento al Teatro Alighieri di Ravenna per l’ottava edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum, organizzato dalle Camere di Commercio congiunte, Romagna insieme a Ferrara e Ravenna, da Cesena Fiera e da BPER Banca. “ESG: ambiente, sostenibilità e governance nella Romagna del futuro” il tema al centro della giornata di confronto con importanti economisti, professori universitari e imprese. Oggi la Romagna crea una ricchezza pari a 38 miliardi di euro, il 22% della ricchezza della regione, il 2% del pil italiano e conta su 130 mila aziende e 500 mila dipendenti. 10 mila aziende hanno puntato sulla sostenibilità. Fino a pochi anni fa erano poche decine. Oggi investimenti di questo tipo portano, nelle analisi delle Camere di Commercio, il 15% in più di ricchezza e il 14% in più di occupazione.