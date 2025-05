Il 19 maggio la sala Don Minzoni del Seminario di Ravenna ha ospitato il Forum del Terzo Settore di Acli.

Il Portavoce Walter Raspa nel presentare il nuovo direttivo del Forum composto da Giovanna Ranieri, Mirella Rossi, Simone Righi, Spinazzi Samkhya, ha illustrato gli scopi e le finalità del Forum Provinciale Terzo Settore di Ravenna.

Raspa, nella sua relazione introduttiva, ha cosi dichiarato: “Il Terzo Settore è il complesso degli Enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante azioni volontarie e gratuite, o di mutualità, o di produzione e scambio di beni e servizi (legge 106/2016)

La Legge Regionale del T.S. in Emilia Romagna n.3 del 13 aprile 2023, “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, definisce alcuni ambiti di intervento:

– politiche per i giovani/servizio civile

– marginalità-esclusione sociale

– le disabilità

– anziani-invecchiamento attivo

– sport

– cultura e tempo libero

– salute e sanità”

La Regione Emilia Romagna, sostiene e promuove il Terzo Settore attraverso una serie di azioni, tra cui:

– il riconoscimento giuridico e la tutela degli enti di terzo settore

– il finanziamento di progetti e attività di interesse generale

– la promozione della cooperazione e della collaborazione tra il terzo settore e le istituzioni

“Il Terzo Settore è un attore importante nella società civile, che svolge un ruolo fondamentale, nel promuovere il bene comune”.

Al termine della presentazione, il Portavoce Regionale del terzo Settore Emilia Romagna Alberto Alberani ha illustrato l’iniziativa di un percorso formativo sull’amministrazione condivisa, un’occasione per migliorare il rapporto fra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore:

“Con la DGR 1600 del 08/07/2024, in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 3/2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della Cittadinanza attiva”, la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto ufficialmente il Forum Terzo Settore di Ravenna quale organismo di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale”.

Nel corso della riunione sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni della Provincia di Ravenna del Terzo Settore iscritte al Runts.