Forte vento: si staccano due lamiere alla scuola media di Reda

A causa del forte vento, due grandi lamiere si sono staccate nella quasi loro interezza dal tetto della palestra della scuola Dionigi Strocchi di Reda. L’allarme è scattato poco prima delle 16.30 ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una squadra del comando di Faenza è così intervenuta in via Selva Fantina per rimuovere le lamiere dal tetto. A causa del maltempo, le due lastre avrebbero potuto staccarsi del tutto dalla copertura della scuola e causare danni o costituire un pericolo per le persone.