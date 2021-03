L’indomani la notizia dei lavori che punteranno a riqualificare via Baiona all’altezza dello stabilimento Marcegaglia, per ovviare alla questione problematica del traffico, le pro loco di Porto Corsini, Marina Romea, Casal Borsetti e il comitato cittadino Lidi Nord hanno diffuso un comunicato stampa congiunto per evidenziare il loro disappunto per la situazione attuale, ma anche per la soluzione auspicata: a causa dei lavori per la riqualificazione di via Baiona, infatti, saranno molti i disagi per i mezzi in transito diretti o di ritorno dai lidi nord:

Apprendiamo con estremo stupore e rammarico la notizia relativa alla revisione del sistema viabile di prossima realizzazione in via Baiona per risolvere il problema di accesso allo stabilimento Marcegaglia di Ravenna. Nulla da eccepire sul fatto che sono sempre ben accetti gli investimenti che riguardano lo sviluppo della nostra zona industriale, questo però non può più avvenire guardando la singola realtà ma occorre una visione d’insieme che non può non tenere conto della situazione reale.

Siamo stati sollecitati a chiedere chiarezza da tantissimi cittadini e non solo residenti.

Il risalto dato dal sindaco di Ravenna per velocizzare le pratiche che “saranno presentate” dalla direzione di Marcegaglia non tiene affatto conto della grave situazione che si creerà con l’intervento di realizzazione di un senso unico alternato, in attesa che il progetto venga approvato e poi realizzato.

Quali tempistiche sono previsti per concludere questo iter burocratico ?

Sicuramente qualche mese per la sola progettazione. Nel frattempo cosa dobbiamo aspettarci ? Un ulteriore aggravio della viabilità sui due assi stradali, camion che potranno passare nella parte nuova di via Baiona con la conseguenza di ammalorare il manto stradale, camion che entrano ed escono dal cantiere di via Canale Magni, camion che escono dall’area dello stabilimento Bungee/ Centrale Enel molto spesso senza rispettare lo stop e mettendo a rischio la incolumità del traffico veicolare civile, camion che dovranno recarsi presso il nuovo deposito GNL la cui costruzione è ormai conclusa, senza dimenticare che stanno per essere avviati i lavori di ristrutturazione del ponte sul Candiano, sempre in via Baiona con viabilità a senso unico alternato. Senza dimenticare che siamo a ridosso della nuova stagione turistica che, speriamo possa riprendere il più presto possibile.

E allora i cittadini di Casal Borsetti, Marina Romea e Porto Corsini come potranno raggiungere la città in totale sicurezza con questo aumento di traffico pesante? Se il Sindaco De Pascale pensava di agire per la sicurezza della comunità ci pare che il risultato sia esattamente l’opposto. L’impressione è che venga privilegiato il solo interesse aziendale dimenticando completamente il territorio dei lidi nord ravennati. E questo non è assolutamente accettabile.

E non è accettabile anche per il fatto che il giorno 8 marzo u.s. avevamo già espresso al Sindaco De Pascale le nostre perplessità sulla istituzione di un senso unico alternato in via Baiona. Quindi vorremmo sapere cosa è cambiato in questi otto giorni ?

A questo punto, con riserva di valutare quali azioni si possono adottare per la vera tutela dei cittadini, chiediamo di essere coinvolti e presenti in tutte le immediate e future discussioni sulla viabilità in questione che non possono riguardare solo l’interesse di una parte ma anche e soprattutto di una comunità numerosa che si serve dello stesso sistema viario e ha diritto di farlo in piena sicurezza. Non siamo contrari ma vogliamo portare il nostro contributo.”