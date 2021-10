Se per Pierre Gasly la trasferta negli Stati Uniti non è stata fortunata, per Yuki Tsunoda è stato un altro importante tassello nella propria stagione inaugurale in Formula 1. Il giapponese, da alcune gare a questa parte, sta mettendo a frutto l’esperienza maturata nella prima parte di campionato, mettendo in evidenza una buona crescita come pilota considerata anche la giovane età. Alla fine della corsa in Texas, Tsunoda ha tagliato il traguardo in nona posizione

“Oggi siamo andati meritatamente a punti con Yuki che ha gestito bene la sua gara, facendo buon uso della gomma morbida nel primo stint di gara e poi gestendo entrambi i set di gomme dure per mantenere la sua posizione in pista e fare punti” ha commentato il direttore tecnico della squadra Jody Egginton.

“ierre ha avuto quello che a prima vista è sembrato un problema alla sospensione, e così abbiamo dovuto ritirare la sua vettura. È un problema che dobbiamo capire e risolvere prima del prossimo appuntamento. Questo episodio ci è costato punti importanti ed è un peccato, sia per Pierre che per la squadra. Nel complesso, il pacchetto ha mostrato un buon livello di prestazioni qui ad Austin, dunque l’obiettivo è quello di continuare a mantenere questo livello e lottare per il quinto posto nel campionato costruttori”.

“È stata una buona giornata, sono riuscito a conquistare punti importanti per la squadra in ottica campionato, quindi sono davvero felice” la dichiarazione di Tsunoda alla stampa. “È stata dura là fuori, faceva caldissimo! Non è stato facile partire con la gomma morbida, perché avevo una strategia diversa da tutti gli altri attorno a me, ma ho avuto un piccolo vantaggio nel giro iniziale e ho cercato di sfruttarlo al meglio. Oggi avevamo un buon passo e sono contento di lasciare Austin con due punti in più in classifica”.