Non è stata una gara facile per l’Alpha Tauri quella del Gran Premio di casa di Imola. Entrambi i piloti della scuderia italo-austriaca hanno infatti avuto diverse difficoltà nella prima parte della corsa a causa della scelta delle gomme, non idonee ad una pista non del tutto bagnata. L’azzardo non ha pagato e Gasly e Tsunoda hanno perso diverse posizioni. Poi Gasly, partito da un’ottima quinta posizione, è riuscito a rimontare e ha chiuso la competizione in ottava posizione, poi diventata settima per decisione dei giudici che hanno penalizzato Stroll.

Tsunoda, invece, partito ultimo dopo l’incidente nelle prove, anche nella seconda parte di gara ha avuto diversi problemi, finendo persino in testacoda, e terminando la gara, la sua prima sul bagnato in Formula 1, in tredicesima posizione.

“La gara di oggi è stata sicuramente molto movimentata. Anche se abbiamo segnato qualche punto con Pierre, dobbiamo onestamente dire che ci siamo complicati la vita più del dovuto e non abbiamo ottenuto i punti a cui potevamo puntare questo weekend. Ovviamente l’intera squadra è delusa, ma rivedremo insieme la gara di oggi, in modo aperto e pragmatico, e affronteremo i vari argomenti che ci permetteranno di fare prestazioni migliori al prossimo Gran Premio”. Questo il commento di Jody Egginton (Technical Director) con le auto ferme ai box.