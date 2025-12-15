La classe Quinta dell’indirizzo Servizi Commerciali – Web Community dell’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” di Faenza ha visitato la Factory Lamborghini e il Museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, accompagnata dal docente di Economia Aziendale prof. Michelangelo Esposito.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di FSL – Formazione Scuola Lavoro e ha rappresentato un’importante occasione di contatto diretto con una delle realtà imprenditoriali più innovative e rappresentative del territorio. Un’esperienza formativa concreta, orientata a far comprendere agli studenti il funzionamento di un’azienda di eccellenza e le opportunità professionali offerte dal contesto produttivo locale.

Durante la visita, studenti e studentesse hanno avuto accesso tutti insieme alle linee di produzione e all’area museale, vivendo un’esperienza immersiva all’interno dello stabilimento. L’ingresso negli impianti produttivi ha consentito di osservare da vicino uno dei sistemi manifatturieri più avanzati al mondo, in cui artigianalità di altissimo livello e tecnologia di precisione si integrano in modo efficace e strutturato.

Il percorso all’interno delle linee produttive ha permesso di seguire l’intero processo di realizzazione della Lamborghini Urus, dalla scocca iniziale fino al veicolo finito, offrendo una visione completa e concreta delle fasi di lavorazione e assemblaggio. Gli studenti hanno potuto osservare in particolare il montaggio degli interni, oltre alle lavorazioni su telaio, carrozzeria, motore, cambio e impianto frenante, comprendendo la complessità e l’elevato standard qualitativo che caratterizzano il processo produttivo Lamborghini.

Nel corso della visita sono stati osservati e compresi, in modo diretto, numerosi concetti affrontati nel percorso scolastico, quali organizzazione aziendale, processo produttivo, automazione, digitalizzazione e controllo della qualità, elementi centrali nella gestione di un’impresa industriale moderna.

La visita è proseguita all’interno del Museo Lamborghini, che ha offerto l’occasione di ripercorrere oltre sessant’anni di storia e innovazione del marchio. Dalle prime creazioni di Ferruccio Lamborghini, come la Miura e la Countach, fino alle supersportive più recenti ed esclusive come Huracán Performante e Aventador SVJ, Centenario, Veneno e la Sián, primo modello Lamborghini con tecnologia ibrida.

Un’esperienza altamente formativa che ha rafforzato il legame tra scuola e mondo del lavoro, permettendo agli studenti dell’indirizzo Servizi Commerciali – Web Community di collegare in modo concreto teoria e pratica e di acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle competenze oggi richieste dal mercato del lavoro.