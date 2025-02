Venerdì 21 febbraio, presso il Rifugio Ca’ Carnè di Brisighella, si è tenuta l’annuale giornata di formazione e aggiornamento dedicata alle Guide del Parco della Vena del Gesso Romagnola e alle Guide Speleologiche dell’Ente Parchi e Biodiversità della Romagna. L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 20 professioniste e professionisti che accompagnano turisti e scolaresche alla scoperta dei gessi romagnoli , dei borghi e delle vallate dei fiumi Lamone, Senio e Santerno,ha dato simbolicamente il via ad un anno ricco di iniziative promosse dall’Ente e da altre realtà che operano nel territorio, in occasione delventesimo anniversario dell’istituzione del Parco.

L’appuntamento si è tenuto con l’obiettivo di condividere informazioni aggiornate sui progetti di conservazione in corso, sulla biodiversità della Vena del Gesso, le tipicità locali e altri temi di particolare rilevanza ai fini di una corretta ed efficacie divulgazione verso il pubblico. Già dal 2017 l’Ente ha promosso le specificità delle diverse figure professionali che operano nel territorio e accompagnano persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali del Parco. Attraverso la loro attività, le Guide favoriscono infatti una maggiore consapevolezza sull’importanza della gestione e conservazione della biodiversità, accompagnando il pubblico a vivere gli ambienti naturali non solo come luoghi di svago, ma come spazi ricchi di relazioni e interdipendenze tra le diverse forme di vita e gli habitat.

Relatori del corso sono stati i tecnici dell’Ente, naturalisti, ricercatori ed esperti di settore che collaborano a vario titolo con l’Ente. L’incontro, cha ha avuto anche finalità di incontro e di team building, si è aperto con i saluti del Presidente dell’Ente, Alfonso Nicolardi, ed è stato moderato dal Direttore dell’Ente Nevio Agostini.

Tra i temi della giornata: il progetto di ricerca della meiofauna delle acque carsiche della Vena del Gesso Romagnola MEIOGYPSOS, le felci e la flora microterma del Parco, il progetto Life 4Oak Forest volto alla conservazione e al miglioramento della biodiversità nei boschi di quercia dell’Area protetta, le esplorazioni speleologiche del Novecento e il Sentiero degli Abissi, la storia e le tradizioni locali, la fauna di Romagna.

La giornata è stata realizzata grazie al contributo del Programma LIFE dell’Unione Europea.