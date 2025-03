Dopo il successo della prima serata, l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme ospiterà mercoledì 5 marzo il secondo appuntamento di “Formaggi DiVini”. A partire dalle ore 20, la sede di via Oberdan n.21 si trasformerà in un vero e proprio tempio del gusto, dove sarà possibile degustare i pregiati vini di otto cantine provenienti da diverse regioni italiane, accuratamente selezionati per esaltare i sapori dei formaggi DOP più rinomati del nostro Paese.

Un’esperienza sensoriale unica, che guiderà alla scoperta di abbinamenti sorprendenti e raffinati, accompagnati da mieli, prodotti tipici romagnoli e confetture artigianali.

“Formaggi DiVini” è un evento pensato per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e promuovere la cultura enogastronomica italiana. Un’occasione per conoscere da vicino i produttori, scoprire i segreti della lavorazione dei formaggi e apprezzare la qualità dei vini che ci rendono famosi nel mondo. La serata permette agli studenti che frequentano i vari rami di indirizzo, cioè sala, accoglienza turistica e cucina, di mettere in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso di studi, sostenuti e accompagnati dai docenti”.

I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione sul sito web dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme.