“Alcuni giorni fa i centri vaccinali ravennati situati presso il centro commerciale ESP e a San Pietro in Vincoli sono stati insensatamente danneggiati da alcuni vandali che ne hanno imbrattato le strutture.

Italexit, che fin da subito ha chiarito la propria posizione riguardo la vaccinazione contro il Covid sostenendo la libertà di scelta, si dissocia assolutamente da tali gesta che non fanno altro che screditare chi invece sostiene le proprie idee in maniera del tutto pacifica.

Noi iscritti di Italexit Ravenna, ma prima ancora in qualità di cittadini coscienziosi, riteniamo inoltre che non sia giusto che gli atti di alcuni vandali irresponsabili creino disagio alla collettività, ed a tal proposito ieri 31 Agosto, abbiamo contattato telefonicamente la responsabile del servizio AUSL Romagna, dipartimento di Ravenna offrendo il nostro aiuto per il ripristino delle strutture vandalizzate.”