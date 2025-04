Il tema del forese è stato al centro dell’ottavo appuntamento del processo di partecipazione civica Muovi Ravenna, voluto da Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino, che si è svolto all’Hobbies bar di via Cella 556 a Carraie.

Mobilità maggiormente sostenibile, migliori collegamenti e servizi, attività per i giovani e più assistenza agli anziani: queste alcune delle richieste emerse dall’incontro di ieri. Insieme a cittadine e cittadini hanno portato la loro testimonianza Andrea Fantini, giocatore e responsabile del settore pallavolo della Polisportiva ATLAS di Santo Stefano; Benedetta Lippi, direttrice amministrativa soc. coop. Agrisfera; Maria Francesca Piccini e Elena Paciotti, presidente e vicepresidente APS Tralenuvole; Veronica Focaccia Errani, bibliotecaria.



“La scarsità di collegamenti e la necessità di aumentare i servizi sono temi che ho vissuto sulla mia pelle, in quanto per 30 anni ho vissuto a Sant’Alberto, una tra le frazioni più lontane dal centro della nostra città – ha sottolineato Alessandro Barattoni -. Anche per questo, nel corso del mandato mi impegnerò per ripristinare le Circoscrizioni come elemento di decentramento amministrativo e faremo in modo che un territorio così vasto come quello di Ravenna abbia correttivi nei trasferimenti statali che oggi dipendono in gran parte dal numero di abitanti e non dall’estensione.

Nei prossimi anni serviranno nuovi servizi per famiglie e anziani; servirà un lavoro mirato per destinare maggiori investimenti alle case di comunità e, anche se implementeremo la telemedicina e la diagnostica a distanza, faremo in modo che le farmacie diventino sempre più presidi sanitari sul territorio.

Interverremo per organizzare il trasporto pubblico a chiamata non solo da e verso la città, ma anche tra i lidi, a cominciare dal collegamento tra Lido Adriano e Marina di Ravenna. Inoltre aumenteremo i parcheggi in attestazione con linee bianche gratuite.

Ogni singolo paese del nostro territorio ha una propria identità e ognuno necessita di servizi puntuali, in grado di rispondere alle esigenze di quella singola realtà. Solo riconoscendolo, e agendo di conseguenza, renderemo davvero la nostra città a misura di tutte e tutti”.

Gli incontri di Muovi Ravenna sono stati promossi all’interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino. Un modo, per i cittadini e le cittadine di Ravenna, di contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città attraverso l’approfondimento di temi strategici.