È pronta a partire anche l’avventura in Seconda Divisione dei Chiefs Ravens, la squadra nata in autunno dall’unione tra i Chiefs di Ravenna e i Ravens di Imola, che hanno avuto finalmente modo di conoscere i loro prossimi avversari e possono iniziare a concentrarsi su quelli che saranno i match in programma. Ad un primo sguardo, possiamo dire che la sorte non è stata molto benevola con i romagnoli: sono stati infatti inseriti nel gruppo C, decisamente il più temibile dei tre raggruppamenti viste le compagini che ne fanno parte. Sulla strada verso la vittoria, i ragazzi di coach Mike Sholars se la vedranno con i Bengals Brescia, semifinalisti in Seconda Divisione lo scorso anno, i Saints di Padova, che pure avevano guadagnato i Playoff nella stagione passata, e infine i Thunders Trento, freschi vincitori del Ninebowl 2024; tutte e tre queste formazioni meritano estremo rispetto, per via della loro forza e qualità, e saranno avversari certamente duri da affrontare, soprattutto nelle difficili trasferte che sono in programma. A completare il calendario di incontri, i Chiefs Ravens dovranno affrontare una formazione del gruppo A e uno del gruppo B, e anche in questo caso bisogna dire che la fortuna non ha propriamente strizzato l’occhio ai romagnoli: le avversarie designate sono infatti i Seamen Milano, una squadra il cui blasone è indiscutibile e con un palmares straordinario, e gli Elephants di Catania, finalisti nel Ninebowl 2024 proprio contro Trento ed arrivati ad una manciata di punti da una storica rimonta.

Il debutto ufficiale è previsto per il 22 febbraio 2025, in casa, contro i Bengals Brescia, in quello che per molti dei giocatori in campo sarà un rematch dello splendido Ninebowl 2022, vinto dagli allora Roosters Romagna contro i lombardi, mentre la chiusura ufficiale della Regular Season è prevista per il 31 maggio, sempre sul terreno amico, stavolta contro gli Elephants. Gli altri match casalinghi sono previsti il 15 e il 29 marzo (rispettivamente contro Saints e Thunders), mentre le partite in trasferta si svolgeranno l’1 marzo a Trento, il 13 aprile a Padova, e poi il 10 e 17 maggio a Brescia e Milano; i romagnoli saranno dunque chiamati ad un inizio intenso di torneo, con tre match in quattro settimane, e dovranno poi gestire al meglio le forze tra fine maggio ed aprile per poi chiudere a gas aperto nel mese di maggio, per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’eventuale inizio dei Playoff.

Raggiunto telefonicamente, il presidente dei Ravenna Chiefs Alberto Rigon si è dichiarato estremamente soddisfatto del livello di amalgama raggiunto tra i giocatori bizantini e i ragazzi di Imola: dopo questi primi mesi di lavoro insieme, nel gruppo si respira una bella armonia dentro e fuori dal campo, ci si diverte e si concludono gli allenamenti col sorriso, e questa è certamente una delle soddisfazioni più grandi. A livello tattico e tecnico, team e coaching staff stanno facendo un lavoro intenso per apprendere più schemi possibili e raggiungere la miglior condizione atletica in vista del debutto, al netto degli impegni lavorativi e personali dei ragazzi. Rigon ha avuto inoltre parole di particolare elogio per coach Sholars, che ha programmato gli allenamenti con un metodo molto americano: tante ripetizioni di schemi e situazioni di gioco, tempi di recupero limitati, tutto molto vicino alle condizioni in cui viene disputato abitualmente un match di Football, che in fondo si basa proprio sul riproporsi di giocate e schemi, in attacco e in difesa, per cui bisogna essere pronti e rapidi ad adattarsi; una scelta dunque vincente, in primis da parte di Andrea Poggi, presidente dei Ravens Imola, che aveva indicato subito Sholars come la figura giusta per prendere le redini di questo nuovo gruppo e guidarlo verso futuri traguardi.

Obiettivo della stagione? Beh, ovviamente si scende sempre in campo per vincere ed ottenere il miglior risultato possibile, anche se come detto il girone è forse tra i più duri sulla carta, e tutte le avversarie promettono di essere ossi duri da battere; nonostante questo, però, Rigon è convinto che la squadra sia perfettamente in grado di dire la sua, e quindi spera di poter ottenere un posto in Top Six al termine della Regular Season, per tornare a disputare i playoff che mancano da un paio di stagioni.