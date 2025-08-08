Da qualche giorno, dalla fontanella posta in piazza della Resistenza/piazza Natalina Vacchi non sgorgava acqua. Il malfunzionamento era stato segnalato all’amministrazione comunale.

“Ora la situazione è notevolmente peggiorata” segnalano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Patrizia Zaffagnini e Falco Caponegro. “La fontanella è completamente distaccata dal suolo creando degrado e pericolo, non essendoci nessun cartello di avviso.

È assolutamente urgente ed indispensabile che il Comune intervenga per ripristinare la fontanella e la relativa erogazione di acqua”.

“Il degrado imperante ovunque ed i disservizi evidenziano il lassismo e l’inerzia di questa amministrazione, che evidentemente pensa alle ferie invece che ai cittadini.

Presenteremo subito una richiesta di spiegazioni all’assessore preposto, perché noi di Fratelli d’Italia non siamo sordi alle richieste dei ravennati, piccole o grandi che siano”.