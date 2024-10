Scontro diretto nel quinto turno di andata del campionato tra la E-Work Faenza e la neopromossa Alpo Verona , entrambe con lo stesso grande obiettivo , la permanenza nella categoria.

Partono forte le ospiti con la vivacità di Frustaci e le conclusioni ravvicinate di Tulonen : Verona ha il pregio di giocare con tranquillità , chiude le linee di passaggio alle faentine , appoggia il gioco offensivo sia internamente che oltre l’arco , trova buone conclusioni da Soglia e Spinelli e scava da subito un vantaggio importante chiudendo la prima frazione 11-22 ; Faenza affretta le conclusioni in modo scriteriato ed ha buoni ritorni dalla sola Fondren .

Spinelli continua il suo lavoro in attacco con lucidità e precisione , le locali dimenticano in spogliatoio la determinazione soprattutto difensiva con la zona 2-3 che concede varchi immensi alle venete : il time out di Seletti non sortisce alcun effetto , tanto che al dodicesimo è massimo vantaggio ospite grazie alla tripla di Ostoic (20-36) ; altro time out di Seletti che stavolta riesce a scuotere le sue ragazze : Verona perde il contatto con il match , Reichert segna due canestri importantissimi per sé e per il gruppo , Fondren martella senza sosta e Faenza si riporta a meno 4 (32-36) al diciassettesimo ; a quel punto Soave chiama time out, soprattutto per scuotere le sue dal momentaneo torpore, ed in poco più di un minuto Verona è di nuovo sul +11 (34-45) con la tripla di Moriconi e le conclusioni nel pitturato di un’ottima Mathias ; Faenza perde altri due sanguinosi possessi sul finire del tempo e le ospiti chiudono sul + 13 (34-47) all’intervallo lungo .

Il copione rimane immutato per tutta la terza frazione con le ospiti rapide a chiudere i varchi in area ed a ripartire con Spinelli e Moriconi, mentre sull’altro fronte Franceschelli commette il quarto personale al ventiquattresimo e per Faenza è notte fonda in attacco ; su un contatto fortuito tra due faentine in area, è Reichert ad avere la peggio cadendo male e battendo il viso sul parquet : sarà costretta ad uscire ed a raggiungere gli spogliatoi assistita dai sanitari presenti , ma tornerà in panchina ad inizio ultima frazione ; nel frattempo Parzenska piazza la tripla che la sblocca offensivamente , ma Verona replica con Ostoic per il momentaneo + 15 (45-60) al ventottesimo .

Faenza raccoglie finalmente il contributo di Jakpa, che dopo tre rimbalzi offensivi sul medesimo possesso, realizza in semigancio , ma la chirurgica Frustaci mette la tripla del + 16 e la frazione si chiude sul 48-65 .

L’ultimo periodo è vietato ai deboli di cuore : Alice Cappellotto mette la tripla che rianima le sue compagne e Cornelia Fondren si rivela cuore e cervello delle faentine attaccando il ferro con precisione e continuità : sua è anche la tripla del – 4 (67-71) mentre Sara Roumy accende i motori per il finale entusiasmante realizzando i liberi del – 2 (69-71) ; sembra fatta per il riaggancio ma le venete trovano un canestro in avvicinamento di Tulonen ed una tripla spezzagambe di Rainis per il + 5 (71-76) a due minuti e mezzo dalla sirena finale ; ultimi istanti al cardiopalma con Faenza che trova per la prima volta convinzione difensiva e lucidità in attacco : Cappellotto realizza in percussione con personalità , la rediviva Roumy mette, prima due liberi per fallo subito, poi la tripla del – 1 (78-79) quando manca ancora un minuto alla fine ; riappare Cornelia Fondren, che guadagna due liberi dall’ennesima percussione, realizzando solo quello dell’aggancio a 79 a quarantadue secondi dal termine .

Verona accusa il colpo, anche a livello, fisico soprattutto nelle sue top scorer , e non capitalizza il possesso successivo : sul rimbalzo difensivo catturato da Fondren nasce il canestro decisivo di Franceschelli, con libero supplementare, non realizzato dalla stessa capitana a cinque secondi dalla sirena (81-79) . Soave chiama l’ultimo time out per costruire il potenziale tiro della vittoria , ma sulla rimessa è Mathias a stampare sul ferro la conclusione ravvicinata.

E-WORK FAENZA BASKET PROJECT : Franceschelli 5, Brzonova , Turel 2 , Reichert 6 , Fantini ne , Fondren 31 , Parzenska 8 , Cappellotto 5 , Jakpa 2 , Roumy 22 , Porcu . Allenatore : Paolo Seletti

MEP PELLEGRINI ALPO BASKET VERONA : Mathias 13 , Parmesani 2 , Spinelli 14 , Ostoic 8 , Moriconi 11 , Frustaci 9 , Rainis 7 , Tulonen 11 , Soglia 4 , Rosignoli ne . Allenatore : Nicola Soave