Fondo Energia: aiuto economico alle imprese per investimenti di sostenibilità ambientale

Un fondo agevolato di investimento dedicato alla green economy. È stato attivato anche quest’anno il Fondo Energia per aiutare le imprese a pianificare interventi dedicati alla sostenibilità, per aiutare le piccole e grandi imprese a ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Si tratta di un fondo multiscopo a compartecipazione privata destinato a processi di efficientamento energetico o a investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Sono queste le settimane durante le quali è possibile presentare domanda o richiedere aiuto per la compilazione del bando. Per aiutare le imprese Confcooperative Romagna ha aperto diversi canali di comunicazione con i propri esperti.