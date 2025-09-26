Il dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato l’apertura delle domande per il Fondo Dote Famiglia 2025, una misura che eroga un contributo fino a 300 euro per figlio per sostenere la pratica sportiva dei minori. È una grande opportunità anche per le famiglie faentine a basso reddito, ma il tempo stringe: le domande, infatti, potranno essere presentate dalle ore 12 di lunedì 29 settembre e i fondi verranno assegnati in ordine cronologico di arrivo delle domande stesse fino a esaurimento delle risorse.

I dettagli del contributo e le istruzioni per le famiglie

Il contributo è destinato ai genitori o a chi ne esercita la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della domanda. Il requisito fondamentale è un ISEE minorenni in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro. La domanda può essere presentata per un massimo di due figli per nucleo familiare.

È fondamentale che le famiglie agiscano non appena sarà possibile (quindi dalle ore 12 di lunedì 29 settembre 2025), poiché la velocità di presentazione è l’unico criterio che garantisce l’ottenimento del beneficio. La procedura è interamente online e richiede l’accesso tramite SPID o CIE sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it. Durante la compilazione, sarà richiesto di inserire il codice del corso sportivo scelto – un codice che si trova negli elenchi ufficiali pubblicati – e di allegare un modulo di autocertificazione firmato, insieme a una copia del documento d’identità. Si ricorda che non è necessario allegare l’attestazione ISEE, in quanto la verifica sarà effettuata in automatico dalla piattaforma.

Le Società sportive di Faenza che hanno aderito e le cui famiglie possono chiedere il contributo per i propri figli.

Il contributo può essere utilizzato solo per i corsi offerti dalle associazioni sportive (ASD, SSD, ETS e ONLUS) e che, su sollecitazione dell’assessorato allo Sport del Comune di Faenza, hanno aderito alla misura messa a disposizione dal Ministero nei tempi stabiliti. Le famiglie di Faenza che hanno figli tra le seguenti società e che quindi possono chiedere il contributo sono quelle della Futura Basket, Diamante Torelli, Calcio Borgo Tuliero, Gioca lo Sport Faenza, Faenza Danza, Arrampicata Carchidio Strocchi, Atletica 85, Academy Raggi Solaris Basket, Baseball Faenza, Tiro a Segno Faenza, CFF Pesistica e La Magiche Fruste.

L’assessora con delega allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Il Fondo Dote Famiglia è una misura importante per le famiglie e a garantire il diritto allo sport anche a chi si trova in condizioni di fragilità economiche. Ringrazio di cuore le associazioni che, pur con un piccolo sforzo amministrativo, hanno risposto al nostro appello per aderire. Queste società hanno dimostrato grande sensibilità anche nei confronti delle famiglie e sono un esempio per tutta la comunità. Ora spetta alle famiglie in possesso dei requisiti, che invito caldamente, a non perdere questa occasione e a presentare la domanda dalle ore 12 di lunedì 29 settembre. Ogni minuto è fondamentale”.