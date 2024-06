“Nell’incontro svoltosi recentemente tra direzione aziendale di FONDERIA MORINI SRL di Cotignola l’azienda ha comunicato alla RSU e alle OO.SS. firmatarie dell’accordo aziendale il dato del premio di risultato da pagare a luglio, che beneficerà della tassazione agevolata prevista per i premi di produttività.

Per Confartigianato della provincia di Ravenna, associazione alla quale aderisce l’azienda, si tratta di un risultato importante, che dimostra l’attenzione della Fonderia Morini rispetto le proprie best practice nel campo delle Risorse Umane e della soddisfazione dei propri collaboratori.

In pratica, per l’anno 2024 i lavoratori dell’azienda potranno contare su un beneficio pari ad una mensilità aggiuntiva oltre alla non assorbibilità dei superminimi in vista degli aumenti del contratto nazionale.

La direzione della Fonderia Morini, in una propria dichiarazione, ha voluto ‘ringraziare per la collaborazione e l’impegno profuso, tutte le dipendenti e tutti i dipendenti, sottolineando che dopo aver affrontato momenti difficili, questo grande risultato è dovuto a coloro i quali hanno creduto nel progetto e nelle scelte fatte dalla Direzione aziendale. Ad oggi Fonderia Morini è un punto di riferimento nel settore delle fusioni, non solo a livello Nazionale ma bensì a livello Europeo e ciò è stato possibile perché “la forza della nostra azienda, sono le persone che la compongono’.