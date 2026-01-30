Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Rossini, con delibera approvata il 19 gennaio 2026, ha annunciato l’avvio delle procedure selettive per la nomina delle figure apicali chiamate a guidare la programmazione artistica e la gestione del Teatro nel prossimo biennio.

In linea con l’obiettivo di consolidare il prestigio culturale della struttura e rafforzarne l’efficienza organizzativa, il CdA ha deliberato la pubblicazione di tre distinti avvisi di selezione per il conferimento dei seguenti incarichi professionali per le annualità 2026 e 2027: Direttore generale, Direttore artistico per la Prosa e Direttore artistico per la Musica.

Le selezioni sono rivolte a professionisti di comprovata esperienza e con una visione innovativa, capaci di valorizzare il patrimonio storico del Teatro Rossini e, allo stesso tempo, di intercettare i nuovi linguaggi della scena contemporanea. L’obiettivo della Fondazione è quello di costruire una gestione integrata, in grado di coniugare l’eccellenza delle proposte artistiche con una solida sostenibilità organizzativa.

I requisiti di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle candidature sono consultabili nei bandi integrali pubblicati sul sito ufficiale del Teatro Rossini, nella sezione Trasparenza – Bandi e Concorsi (www.teatrorossini.it).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2026, secondo le modalità indicate nei singoli avvisi.

Con questa iniziativa, la Fondazione Teatro Rossini conferma il proprio ruolo di riferimento culturale per il territorio, aprendo il percorso a figure professionali in grado di disegnare un progetto artistico e gestionale di alto profilo per le stagioni future.