Si è tenuto ieri il Consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia. L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimitàil bilancio dell’esercizio 2024, che si è chiuso in positivo.

In questa occasione si è proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti per gli esercizi 2025-2028. I soci hanno riconfermato Mirella Falconi come presidente, Carlo Pezzi come vicepresidente, e Filippo Lo Piccolo, Antonio Buzzi e Davide Roncuzzi come consiglieri. Per il Collegio dei Revisori sono stati riconfermati come presidente Remo Tarroni e come sindaci Guido Sansoni e Paolo Bedei.

La presidente Mirella Falconi ha comunicato, con soddisfazione, di aver ricevuto dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna la richiesta di entrare a far parte della compagine degli enti soci di Fondazione Flaminia. Tale richiesta è stata accolta dal collegio di indirizzo.

Con questa adesione, tutte le realtà del territorio provinciale entreranno a far parte della compagine societaria. Come ha sottolineato la presidente, ciò permetterà di realizzare e sviluppare più facilmente percorsi formativi, anche in ambito universitario, coinvolgendo tutto il territorio.

Durante la seduta si è fatto il punto sullo stato di avanzamento del nuovo studentato di Isola San Giovanni: i lavori di realizzazione, iniziati a ottobre a cura del Consorzio ravennate CEAR Soc. Coop grazie al co-finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca, procedono secondo i programmi e si concluderanno alla fine del 2026, con l’apertura ai futuri utenti prevista per inizio 2027.

A questo si aggiunge l’impegno a offrire posti alloggio a prezzi calmierati, che per il corrente anno accademico hanno superato i cento posti.

Durante l’assemblea è stata anche evidenziata la necessità di adeguare gli spazi per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia: infatti, per il prossimo anno le matricole per la sede ravennate sono salite da 130 a 180. In collaborazione con l’Università di Bologna e l’Azienda USL Romagna, si sta pensando a una struttura temporanea con una capienza di circa 200 persone, che resterà disponibile fino al completamento dei lavori di ampliamento della sede definitiva.

Tra gli interventi:

Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ha espresso un giudizio positivo sull’attività di Flaminia: “I risultati di questo esercizio sono davvero lusinghieri, mai visti prima. Evidenziano un miglioramento importante nella crescita di Flaminia nel supporto e nello sviluppo dell’insediamento universitario. Faccio i miei complimenti per il lavoro egregio svolto”.

Anche Fabio Sbaraglia, assessore all’Università del Comune di Ravenna, ha espresso soddisfazione per il lavoro fatto: “Rispetto ai risultati di bilancio non posso che complimentarmi. Vorrei andare oltre e condividere una riflessione: l’allargamento della base sociale di Flaminia è notevole e testimonia il coinvolgimento delle realtà istituzionali, delle fondazioni bancarie, del mondo cooperativo, dell’impresa e del sociale. Fondazione Flaminia svolge il ruolo di ‘piattaforma’ per tutti quegli interessi e sensibilità del territorio che, nella provincia di Ravenna, si mettono a disposizione e, in collaborazione con il Campus, contribuiscono a costruire insieme una nuova dimensione universitaria”.