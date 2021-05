Fondazione Flaminia: nell’ambito del Progetto Wilma un webinar dedicato alla pesca sostenibile e alle proprietà della seppia

Entra nel vivo il progetto Wilma (Wild mollusc of Adriatic) dedicato alla difesa della pesca sostenibile e ai due molluschi per eccellenza tipici dell’Adriatico, la seppia e la cozza. L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata da Cifla, Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia e finanziata nell’ambito del Piano d’azione Flag Costa Emilia-Romagna, è quello di promuovere il consumo responsabile di questi prodotti locali mettendone in luce le qualità nutrizionali. Il primo evento in calendario è il webinar che si terrà mercoledì 26 maggio a partire dalle 15 dedicato a ‘Progetti, esperienze e buone pratiche di pesca sostenibile e consumo responsabile. Focus sulla seppia’. Durante l’incontro saranno illustrati i progetti di ricerca condotti dagli studiosi sulle tematiche legate alla tutela della seppia, protagonista del piatto Wilma creato per l’occasione dallo chef Marco Guerrini (Ristorante Corte Cabiria di Ravenna).

Info e link per partecipare all’incontro su www.fondazioneflaminia.it