Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha eletto i quattro membri del Consiglio di Amministrazione che entreranno in carica da gennaio per un mandato di quattro anni.

Oltre alla conferma di tre membri dell’attuale Consiglio, Elisabetta Calari, Cristina Francucci e Marco Viceconti, vi è il nuovo ingresso di Alberto Cassani.

Cassani, 60 anni, ravennate, era già membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, nonché Presidente della Commissione Cultura della Fondazione stessa. Capo segreteria dell’Assessorato alla cultura, parchi, forestazione, biodiversità e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, è stato Assessore al Comune di Ravenna, Coordinatore della candidatura di Ravenna a capitale europea della cultura 2019 e Coordinatore di Ravenna capitale italiana 2015.

Nella seduta di gennaio, il Consiglio di Amministrazione guidato da Pierluigi Stefanini nominerà Alberto Cassani Vicepresidente in sostituzione di Paola Carpi, che conclude il proprio incarico avendo raggiunto il limite dei due mandati previsto dallo Statuto.

«Ringrazio Paola Carpi per il contributo attento e qualificato offerto alla Fondazione – dichiara il presidente Pierluigi Stefanini – e rivolgo ad Alberto Cassani i migliori auguri di buon lavoro. La sua conoscenza del territorio di Ravenna ed il suo radicamento nella comunità rappresentano un valore importante per l’attività della Fondazione».