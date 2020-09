Nell’ambito del Bando “Progetto Futuro”, dopo l’assegnazione delle 24 borse di studio dedicate ad alunni meritevoli frequentanti il 5^ anno della Scuola Primaria nel Comune di Ravenna, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, dalla SECAM Srl, dall’USP, Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e dalla Fondazione Golinelli di Bologna, sono iniziate le giornate di formazione didattica.

Infatti le borse di studio assegnate prevedono la corresponsione di 750 euro per alunno (per complessivi € 18.000 anno), di cui 250 euro sotto forma di attività didattiche e formative, in corso in questi giorni a Ravenna, secondo un programma definito dai partner, condiviso con le scuole a cura della Fondazione Golinelli tramite la Società G-Lab, per la valorizzazione delle competenze in ambito metodologico, scientifico e tecnologico.

La cerimonia di consegna delle 24 borse di studio si terrà a Ravenna, il prossimo 18 settembre, presso il Palazzo dei Congressi in Largo Firenze.