Folletti, basilischi, lupi e roverelle: la Vena del Gesso racconta i suoi “ospiti” con tre nuove pubblicazioni

Folletti, basilischi, lupi e roverelle sono i protagonisti delle nuove pubblicazioni dedicate al Parco della Vena del Gesso. Un libro di fiabe, uno studio dedicato al rapporto fra uomo e lupo nei secoli e alla presenza dei lupi nel parco, una guida per conoscere uno dei principali habitat dei boschi. Continua la strategia editoriale del parco per far conoscere il territorio e scoprire i suoi segreti attraverso racconti di fantasia, trattati per raccontare la convivenza con l’animale forse più tartassato dalla fantasia, pratiche guide per capire la singolarità della natura.