Notte movimentata tra le campagne del lughese. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un 25enne straniero al termine di un lungo inseguimento iniziato nel centro abitato di Massa Lombarda e conclusosi nella frazione di Passogatto.

Tutto è accaduto intorno all’una, quando una pattuglia ha notato un’auto di grossa cilindrata eseguire manovre spericolate in un parcheggio, tra accelerate e testa-coda, davanti a un gruppo di persone. Alla vista dei lampeggianti e dell’alt intimato dai militari, il conducente si è dato alla fuga a tutta velocità, toccando punte di 150 chilometri orari e mettendo in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti.

Dopo diversi minuti di inseguimento lungo le vie del centro e delle frazioni di Ca’ di Lugo, San Lorenzo, Belricetto e Passogatto, l’auto è stata finalmente bloccata grazie al coordinamento tra le pattuglie e al posto di blocco predisposto dalla centrale operativa.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha cercato di opporsi all’identificazione, colpendo con violenza uno dei Carabinieri aprendo lo sportello dell’auto. Subito immobilizzato, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso superiore a 1 g/l.

Il militare ferito è stato medicato al Pronto Soccorso di Lugo. L’arrestato, dopo la convalida da parte del Tribunale di Ravenna, dovrà presentarsi tre volte a settimana alla Polizia Giudiziaria.