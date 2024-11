Prossimo appuntamento con le visite guidate Pro Loco Faenza sarà sabato 23 novembre alle 14.30 per «Foliage a Oriolo dei Fichi».

La celebre località con il parco e la Torre è infatti caratterizzata da boschetti alternati a campi e frutteti con siepi e macchie di colore: il giallo degli aceri campestri, l’arancione del nespolo e dei peschi, il rosso della sanguinella e, naturalmente, il viola screziato delle viti che si mescola al grigiazzurro degli olivi.

La visita partirà, come logico, dalla Torre, apprezzabilissima per ragioni architettoniche nonché storico-artistiche, ma anche, perchè no, paesaggistiche per via della veduta a 360 gradi che si gode dal terrazzo sommitale.

L’edificio costituisce un esempio, pressoché unico nel suo genere, di architettura militare quattrocentesca, adattata all’avvento delle armi da fuoco e concepita secondo criteri direzionali, per cui i lati più esposti a probabili attacchi sono costituiti da puntoni: in pianta

l’edificio è un esagono, ricavato da un quadrato con due triangoli (i puntoni appunto); il progetto è sempre stato attribuito a Giuliano Da Maiano, architetto fiorentino operante a Faenza nella seconda metà del ‘400 nel quadro dell’alleanza politico-culturale tra Medici e Manfredi, autore del Duomo di Faenza e della vicina Rocca di Montepoggiolo, sopra Forlì.

Nel parco circostante si vedranno soprattutto i pini (tre dei quali ultracentenari), querce, un pero volpino di fine ’800 e il settore “mediterraneo”, sul lato sud, costituito da rosmarino e melograno (ora a foglie gialle).

Dopodiché si farà la passeggiata (1 ora circa) sulla “via dell’Amore”, accompagnati dalle poesie di Nino Tini appese ai vecchi tronchi di roverella, ancora da viti e olivi e infine con sosta alla chiesa di San Mamante, in bellissima posizione su colle proteso verso Faenza e Forlì. Ritorno per il Cimitero di Oriolo.

Consigliati scarponcini e abbigliamento comodo, da passeggiata-escursione

Ritrovo: Parco Torre di Oriolo dei Fichi Via di Oriolo, 19

È richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.