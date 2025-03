Mentre in Italia continua a ritmo serrato la crescita dell’enoturismo – che secondo l’ultimo rapporto Ismea-Aite coinvolge oggi circa 13,4 milioni di persone, ossia il 64,5% dei viaggiatori – anche la Romagna, e in particolare la provincia di Ravenna, si caratterizza sempre più come meta attrattiva per chi è in cerca di esperienze enogastronomiche di qualità attraverso cui entrare in contatto diretto con prodotti d’eccellenza, la loro storia e il territorio di origine.

Qui, grazie al progetto “Romagna a tu per tu” della Strada del Sangiovese (Strada della Romagna), si possono vivere durante tutto l’anno venticinque esperienze speciali, con vignaioli e artigiani del gusto pronti ad aprire le porte di cantine e agriturismi per ospitare degustazioni guidate, laboratori, trekking tra la natura e altre proposte emozionanti capaci di lasciare il segno. A queste opportunità, disponibili nel corso delle diverse stagioni, da tre anni a questa parte si sono aggiunti gli appuntamenti della rassegna “Sulla buona Strada”, eventi che ogni mese uniscono vini e prodotti tipici del territorio ai tesori storici, culturali e paesaggistici della provincia di Ravenna.

Nei giorni di Vinitaly l’intera offerta enoturistica della Strada del Sangiovese sarà protagonista all’interno della rassegna “Viaggio in bottiglia”, che a Verona racconterà l’eccellenza dell’ospitalità enogastronomica italiana fatta di migliaia di luoghi affascinanti in cui la cultura del buon bere incontra tesori di storia, arte e natura. In particolare, i riflettori si accenderanno sul territorio ravennate martedì 8 aprile al Ristorante Flora, nel corso di una serata in cui la degustazione di Albana, Sangiovese, Famoso, Centesimino e Burson delle cantine presenti a Vinitaly (La Sabbiona, Poderi Morini, Stefano Ferrucci, Tenuta Uccellina e Trerè) sarà l’occasione per presentare un’accoglienza che punta su un’offerta diversificata e sul coinvolgimento dell’intero territorio.

Tutte le esperienze enoturistiche del progetto “Romagna a tu per tu” sono disponibili sul sito della Strada del Sangiovese (https://www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-con-romagna-a-tu-per-tu/) così come il calendario della rassegna “Sulla buona Strada” (https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada-eventi-2025/).