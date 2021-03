Focolaio fra le religiose della Congregazione delle Vergini di San Giuseppe. Sono 24 i casi accertati in questi giorni. Oltre alle suore, sono stati contagiati anche bambini e dipendenti della scuola dell’infanzia Tavelli. Sono 16 in tutto le suore che vivono all’interno dell’istituto di via Mazzini. Praticamente tutte hanno contratto il coronavirus. Tre sono state ricoverate in ospedale a causa del peggioramento delle loro condizioni di salute.

Il convento è ora in quarantena.