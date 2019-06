Flying Children: nasce progetto per correggere alimentazione e postura nei piccoli sportivi

Nasce a Faenza un progetto nazionale legato alla prevenzione e all’alimentazione dei bambini, in particolare dei giovani sportivi. Flying Children è il nome di una nuova piattaforma online dove genitori di bambini dai 5 ai 10 anni potranno trovare consigli e valutazioni antropometrico-posturali e tecniche sugli schemi motori di base, ma soprattutto consigli sui corretti stili di vita, sul consumo di frutta e verdura e sulla riduzione di sale e bevande zuccherate. Curato da un gruppo di esperti, coordinati dal dottor Giuliano Zauli, medico di medicina generale faentino, il progetto ad oggi ha seguito 258 bambini e i dati raccolti hanno messo in evidenza presenza di stili di vita scorretti nel 50% dei casi, un terzo ha dismorfismi localizzati soprattutto negli arti inferiori, molte le capacità motorie non acquisite o acquisite solo parzialmente