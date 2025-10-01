Flotilla: corteo attraversa il centro di Faenza e raggiunge il cavalcaferrovia

Dopo l’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, le proteste, che stanno attraversando tutta Italia, sono andate in scena anche a Faenza. I manifestanti si sono ritrovati in corteo per le vie del centro storico manfredo, per poi dirigersi sul cavalcaferrovia, creando disagi al traffico. Dal cavalcaferrovia, il corteo si è poi diretto al MIC, dove campeggia lo striscione di Emergency contro le guerre “R1pud1a”. Infine i manifestanti sono nuovamente tornati in Piazza del Popolo e hanno proseguito per Corso Matteotti. Ulteriori manifestazioni andranno in scena anche nei prossimi giorni.