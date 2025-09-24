“L’attacco dei droni è scattato questa notte in acque internazionali ed è durato per tre ore, con lancio di bombe sonore, sostanze urticanti e con attacchi diretti che hanno colpito quattro barche compresa la nostra, la Morgana, battente bandiera italiana: un drone ha colpito la nostra vela di randa distruggendola irreparabilmente.

Chiediamo al governo italiano di condannare con la massima fermezza questo gravissimo attacco illegale condotto in acque internazionali contro una missione umanitaria, contro una barca italiana.

Il governo deve intervenire con forza a protezione dell’incolumità di cittadini e parlamentari italiani”. Lo afferma il senatore M5S Marco Croatti, che ha raccontato l’attacco sul proprio profilo Facebook. Nella stessa imbarcazione del parlamentare viaggia il ravennate Carlo Alberto Biasioli.