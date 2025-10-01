Flotilla, in corso gli abbordaggi: Manifestazione pro-Pal in tutta Italia ed anche a Ravenna

In seguito all’abbordaggio da parte della Marina israeliana delle navi della Global Sumud Flotilla, migliaia di manifestanti pro-Pal sono scesi per strada in tutta Italia. A Napoli attivisti hanno occupato i binari della stazione Centrale, causando l’interruzione del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. A Roma i manifestanti hanno raggiunto la stazione Termini e bloccato il traffico in Piazza dei Cinquecento e nelle vie adiacenti, prima di organizzarsi in un corteo. A Milano, dopo aver attraversato le vie del centro, un corteo a sostegno della Flotilla è entrato nella stazione di Cadorna. La manifestazione, iniziata in piazza della Scala, ha visto velocemente aumentare le presenze. “Blocchiamo tutto”, lo striscione dietro al quale si sono mossi i manifestanti. Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà umanistiche di Torino, è stato occupato dai collettivi universitari. AIntanto, Cgil e Usb hanno annunciato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Anche a Ravenna un corteo con centinaia di persone per le vie del centro, sulla San Gaetanino ed alla Stazione.