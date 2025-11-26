I Giovani Democratici di Ravenna promuovono un momento di approfondimento e confronto dedicato alla Flotilla, al suo significato politico e umano e alle testimonianze di chi ne è stato protagonista.

L’iniziativa si terrà domenica 30 novembre, alle ore 18, presso Fulèr – Rocca Brancaleone, e vedrà la partecipazione di: Paolo Romano, attivista della Flotilla e consigliere regionale del Partito Democratico della Lombardia; Carlo Biasioli, skipper della Morgana, una delle imbarcazioni coinvolte nella Flotilla. Coordina l’evento il giornalista del Corriere Romagna Carmelo Domini.

L’appuntamento offrirà la possibilità di approfondire il significato dell’azione della Flotilla attraverso le voci di chi ha vissuto in prima persona la missione umanitaria, contribuendo alle attività di cooperazione e sensibilizzazione internazionale che hanno accompagnato l’iniziativa.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.