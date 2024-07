L’OraSì Basket Ravenna comunica la firma di Flavio Gay per la stagione sportiva 2024/2025. Nella scorsa stagione, a Cassino, ha realizzato 13,6 punti con il 51% al tiro da due ed il 32% da tre.

Il giocatore, classe 1998, fa il suo esordio in serie B a soli 16 anni con il Derthona Basket, ma è l’anno successivo quello in cui inizia ad avere minuti importanti. Con il College Basket Borgomanero infatti, fa la sua prima esperienza in Serie C realizzando 9,3 punti di media. Nella stagione successiva si divide tra campionato Under 18, serie B e campionato C Gold. Proprio in quest’ultimo mette a segno 19,6 punti di media, con un massimo di 32 in un singolo incontro. Nell’annata 2016/2017 avviene il definitivo salto di categoria nel campionato di serie B, grazie al Valsesia Basket. Nei due anni successivi, Gay passa da Barcellona Pozzo di Gotto, Faenza ed infine Pescara, dove contribuisce al raggiungimento della promozione in A2. Nel 2019 Gay sceglie di giocare a Cecina, in quella che si rivelerà una delle migliori stagioni della sua carriera dal punto di vista personale, facendo registrare 22,6 punti, 8,5 rimbalzi e 5,2 assist in poco più di 34 minuti di gioco. Grazie all’ottima prestazione in entrambe le metà campo, ottiene la sua prima chiamata in serie A2, più precisamente a Capo d’Orlando, dove cresce nell’arco della stagione, passando dagli 8 punti di media della prima fase ai 12,4 della seconda. La stagione successiva, iniziata sempre nella squadra siciliana, termina a Jesi dove realizza 12,3 punti nel campionato di serie B. Nelle ultime due stagioni è stato uno dei giocatori chiave della Virtus Cassino, permettendo alla sua squadra di raggiungere la salvezza in entrambe le occasioni.

Le prime parole del giocatore: “La chiamata da parte della societa è arrivata di colpo e non me l’aspettavo, sono stato sorpreso ma anche molto contento. Ravenna è sicuramente quello che cercavo: una società seria con una storia importante alla quale voglio portare il mio contributo. Dopo aver parlato con l’allenatore non ho esitato un secondo ad accettare. Coach Gabrielli mi ha fatto capire fin da subito quale sarà il mio ruolo e cosa posso fare per contribuire al bene della squadra. Per quanto riguarda i compagni, non li conosco personalmente, ma li ho affrontati spesso come avversari, eccezion fatta per Alessandro (Ferrari, ndr) che ho visto crescere nelle giovanili negli anni passati a Borgomanero, e Briga (Brigato, ndr) con cui ho condiviso un anno a Cassino e con cui non vedo l’ora di rigiocare, essendo il mio mastino difensivo preferito. Siamo una squadra giovane e nuova, avremo sicuramente bisogno di un po’ di tempo per amalgamarci ma sono sicuro che, se creeremo il clima giusto, i risultati arriveranno. Personalmente vorrei vivere un anno sereno, concentrato solo sul basket e diventare un punto di riferimento nella squadra.”

Le parole di coach Gabrielli: “Flavio è un giocatore capace di giocare in più ruoli e questo elemento andrà ad incrementare la pericolosità offensiva della squadra. Sono sicuro che saprà integrarsi nel nostro sistema di gioco date le sue caratteristiche tecniche, tra cui, ad esempio, la capacità di crearsi occasioni in autonomia e di innescare i lunghi sotto canestro. Alla base di tutto ciò, sarà però importante riuscire a creare un sistema di squadra collaborativo, dove il pallone viene condiviso il più possibile.”