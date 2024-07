Flash mob per la Notte Rosa a Faenza con Giorgio e le Magiche Fruste della Romagna

Flash mob per la Notte Rosa anche a Faenza con il gruppo folkloristico Giorgio e Le Magiche Fruste della Romagna.

Nel pomeriggio di sabato in diverse località romagnole si è disputato un flash mob sulle note di Weekend Dance, il brano realizzato per la Notte Rosa 2024 (in programma dal 5 al 7 luglio) da Moreno il Biondo e Claudio Cecchetto, interpretato da Santa Balera.

A Faenza l’evento è stato organizzato in piazza Martiri della Libertà, di fronte al bar Al Moro.

La partecipazione faentina è stata resa possibile grazie all’Assessorato al Turismo del Comune, in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti e il bar Al Moro.

“Faenza si inserisce così a pieno titolo all’interno del circuito delle città turistiche della Notte Rosa, valorizzando i suoi talenti artistici locali” aveva dichiarato nei giorni scorsi Simona Sangiorgi, Assessore al Turismo, alla presentazione della Notte Rosa.

“Siamo lieti di poter accogliere questo evento all’interno dell’importante circuito del turismo romagnolo” dichiara Sandra Bandini, titolare del Bar Al Moro “E siamo sempre disponibili per attività che incentivino la presenza nel centro storico, come abbiamo fatto coi nostri aperitivi e come faremo con un prossimo aperitivo rock con artisti e band faentine, in luglio”.