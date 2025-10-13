Flash mob per il futuro della Damiano

Flash mob alla scuola Ricci, in via Cilla, per il futuro della scuola secondaria di primo grado “Damiano”. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, genitori, docenti e personale scolastico. Era in programma, proprio alla Ricci, un incontro fra l’amministrazione comunale e la scuola per discutere l’accordo studiato per evitare l’accorpamento fra la Damiano e la Guido Novello, per evitare la perdita di posti di lavoro, il trasferimento degli studenti, con relativi disagi per ragazzi e famiglie, e il rischio di classi troppo numerose