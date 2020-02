Flash mob in piazza a Faenza per promuovere “La Traviata” in scena al Masini

Il Coro Lirico Città di Faenza ha organizzato per la mattinata di sabato 15 febbraio un flash mob in piazza a Faenza, durante il mercato cittadino, per promuovere la propria rappresentazione di “La Traviata” che andrà in scena al Teatro Masini nel pomeriggio di domenica 23 febbraio a partire dalle ore 16.

L’iniziativa del flash mob è stata molto apprezzata dai faentini presenti in piazza che hanno applaudito l’esecuzione di “Libiamo ne’ lieti calici” da parte del coro.