Nel pomeriggio di sabato, le socie e le volontarie di Linea Rosahanno dato vita ad un flash mob all’interno del Villaggio Expo della Maratona di Ravenna, attirando l’attenzione di alcune migliaia di atleti presenti per il ritiro del loro pacco gara.

L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti e le partecipanti con un messaggio forte e chiaro contro la violenza di genere, sottolineando l’importanza dell’unione e della sensibilizzazione collettiva.

Il flash mob è parte della “Manifestazione Diffusa” organizzata nell’ambito dell’evento promosso da Di.Re, Donne in Rete contro la violenza, il network nazionale di associazioni impegnate nella lotta contro la violenza di genere.

Dapprima riunite ai giardini pubblici di Ravenna per qualche scatto d’autore con la fotografa Elena Fiore, le volontarie si sono poi spostate al Pala De André per portare un momento di riflessione in un contesto sportivo, rimarcando il legame tra partecipazione attiva e impegno sociale. Il gesto ha ribadito la necessaria solidarietà e il bisogno di supporto reciproco per affrontare una problematica tanto urgente e diffusa.

“Ringrazio a nome mio e dell’associazione tutti gli atleti e tutte le atlete presenti per l’attenzione e il supporto dimostrato. Nella speranza che iniziative come questa possano continuare a stimolare consapevolezza e cambiamento positivo nella società, invito i ravennati e le ravennati a partecipare numerosi alle tante iniziative e appuntamenti che stiamo organizzando per l’intero mese di novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”, ha dichiarato la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara.