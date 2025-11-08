Flash mob di Emergency per chiedere la pace: “L’Italia ripudia la guerra”

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

È iniziato così, con la lettura dell’articolo 11 della Costituzione Italiana il nuovo flash mob per la pace organizzato a Faenza da Emergency in Piazza della Libertà2. L’iniziativa rientra all’interno di un’azione nazionale per rilanciare la campagna “R1PUD1A” e ideata dall’associazione in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per chiedere un impegno più concreto per la pace, Emergency ha organizzato momenti di rumore collettivo