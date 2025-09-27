I Comitati della Bassa Romagna stanno organizzando un nuovo flash mob di protesta in occasione dello spettacolo itinerante “Acqua”. Il nuovo sit in sarà lunedì, alle 20, a Bagnacavallo, davanti al Teatro Goldoni, in occasione della lectio magistralis di Stefano Mancuso, “Fitopolis, la città vivente”, secondo evento del festival. Tuttavia, i comitati alluvionati denunciano strumentalizzazioni politiche della loro protesta:

“I Comitati nascono esclusivamente dalla cittadinanza attiva e, come questa iniziativa, non hanno alcuna appartenenza né collegamento con partiti politici.”

“Non accetteremo strumentalizzazioni o speculazioni politiche. Chiediamo che nessuno rilasci dichiarazioni o comunicati che possano far sembrare che il flash mob sia stato organizzato da partiti o movimenti: è e resta un’iniziativa dei cittadini.

I Comitati sono voce del territorio e continueranno ad agire liberi da logiche politiche, nel solo interesse della comunità”.