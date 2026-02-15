Il Partito Democratico di Ravenna annuncia la propria adesione al flash mob di solidarietà in programma lunedì 16 febbraio alle ore 13 davanti all’ingresso di via Missiroli dell’Ospedale di Ravenna. L’iniziativa nasce per esprimere vicinanza al personale del reparto di Malattie Infettive, al centro di una vicenda giudiziaria che ha acceso il dibattito pubblico.

Nel ribadire il pieno rispetto per il lavoro della magistratura, il PD sottolinea come sia fondamentale garantire la tutela dell’autonomia e della dignità professionale dei medici coinvolti. “Non è accettabile – si legge nella nota – che prima ancora di eventuali accertamenti definitivi si costruiscano narrazioni che mettono in discussione l’intero sistema sanitario pubblico”.

Nel mirino anche alcune dichiarazioni politiche ritenute eccessive: secondo il PD, un’indagine non può trasformarsi in terreno di propaganda né in occasione per delegittimare il lavoro di chi opera quotidianamente nella sanità, chiamato a svolgere valutazioni cliniche complesse in un quadro normativo delicato.

Il partito richiama quindi la responsabilità delle istituzioni nel tenere insieme legalità, tutela della salute e garanzie fondamentali, evitando di scaricare sui singoli professionisti le criticità di un sistema che richiede scelte politiche chiare e coerenti.

Infine, l’appello a tutte le forze politiche a evitare ulteriori strumentalizzazioni e a non mettere in discussione, in modo generalizzato, la professionalità di chi lavora nel Servizio sanitario pubblico, definito “patrimonio fondamentale della comunità”.