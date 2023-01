“Dopo il dietrofront della pubblica amministrazione del Comune di Faenza, seguito a ruota dal Comune di Ravenna, sullo spegnimento dell’illuminazione pubblica durante le ore notturne, si torna a parlare di pubblica illuminazione.

In questo caso è il Comune di Cotignola che annuncia di aver sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera Luce per il rinnovamento dell’impianto di pubblica illuminazione con lampioni a LED che porterà ad una riduzione dei consumi (oltre il 60% in meno) e di conseguenza ad una riduzione di emissioni di CO2 nell’ambiente.

“Cotignola nei prossimi mesi – esordisce Andrea Flamigni Consigliere Comunale a Russi – andrà a migliorare la salute delle casse del comune e la salute dei propri cittadini riducendo sensibilmente le emissioni di CO2. L’illuminazione a LED andrà a migliorare anche la visibilità notturna rispetto ad un impianto di illuminazione tradizionale – prosegue Flamigni – a vantaggio della sicurezza di guida durante le ore notturne. Pochi giorni fa il Sindaco di Russi ha presentato alla cittadinanza i progetti per i quali verranno utilizzati i fondi erogati dal PNRR, tutti progetti davvero interessanti e di sicura utilità per la cittadinanza – conclude Flamigni – auspichiamo che anche il Comune di Russi quanto prima adotti un impianto di illuminazione pubblica adeguato che permette di ridurre i consumi e poter tornare ad avere il servizio di illuminazione pubblica operativo anche nelle ore notturne.”

Andrea Flamigni – Consigliere comunale, Capogruppo “Lega per Russi”