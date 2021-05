Domenica 23 maggio il fiume della nostra città tornerà protagonista grazie alle attività delle associazioni che hanno dato vita al laboratorio urbano partecipato “Fiumi Uniti per Tutti”, promosso da Ceas-multiCentro per l’Educazione Alla Sostenibilità del Comune di Ravenna. Trail Romagna – con l’aiuto e il sostegno del Consorzio di Bonifica della Romagna – stimola così un ulteriore passo del processo partecipato che punta a trasformare l’area del Ronco, Montone e Fiumi Uniti in un parco fluviale diffuso.

Il denso programma tocca tutte le aree fluviali, dalla Chiusa San Marco – dove la grande opera idraulica ebbe inizio nel lontano 1739 –al largo della foce dei Fiumi Uniti, toccando Punta Galletti, Chiusa Rasponi, Ponte Nuovo, gli argini fluviali e la pineta Ramazzotti tra le foci del Bevano e dei Fiumi Uniti.

Presso la Chiusa San Marco alle ore 9:30 (e a seguire Punta Galletti), “Erbe di fiume” un’iniziativa che aiuterà a riconoscere e utilizzare le erbe spontanee in collaborazione con Associazione Naturista Ravennate e lo chef Mattia Borroni di RavennaFood. Le erbe spontanee, nostre eterne alleate, ci offrono quotidianamente i loro doni: ossigeno, nutrimento, cura e armonia. Conoscerle e saperle utilizzare può arricchire il nostro stile di vita e aiutarci ad estirpare il concetto di erbaccia. Conoscere le loro caratteristiche gustative sarà utile per scoprire i giusti abbinamenti in cucina.

A Lido di Dante, in contemporanea (9:30) “Walk in Nature” un percorso naturalistico guidato dai Carabinieri Forestali e una passeggiata sportiva con istruttori Trail Romagna faranno conoscere meglio l’oasi naturale della Pineta Ramazzoti di Lido di Dante. I partecipanti seguiranno un itinerario lungo il tratto litoraneo che unisce Lido di Dante a Lido di Classe, l’ultimo lembo di dune costiere naturali al retro delle quali si sviluppa la Pineta Ramazzotti.

Dallo Chalet dei Giardini pubblici sempre alle ore 9:30 in collaborazione con FIAB Ravenna “Al fiume in bici”, una pedalata di circa 20 km lungo le vie d’acqua immersi in uno scenario paesaggistico suggestivo nella natura rigogliosa che offre una grande diversità di vegetazione. Un ‘viaggio’ sostenibile per mostrare quanto il mare sia vicino al centro città e quanto sia importante considerare i fiumi come corridoi ecologici.

Alle 10 presso la Foce dei Fiumi Uniti, si troveranno i nostrani ‘Greta Thumberg’ coordinati da Legambiente Circolo Matelda per la pulizia della foce con un obiettivo comune: “Zero plastica!”

Uno spazio dedicato ai più piccoli invece, sarà creato all’interno del Boschetto di Ponte Nuovo (v. Gattice-v.Melograno), dove alle ore 11 l’Associazione Tralenuvole presenterà “Un bosco da favola”, una speciale caccia al tesoro, un’avventura narrante per giovani esploratori della natura.

Al largo della Foce dei Fiumi Uniti, ore 12, “Dal fiume al mare “, i volontari del Cestha prenderano il largo con il pubblico, per rilasciare tutti assieme una tartaruga marina curata e liberata dalla plastica.

Un passeggiata letteraria con Simona Baldanzi chiuderà la giornata con partenza dalla Chiusa Rasponi di Porto Fuori, alle ore 15. Spunto per parlare della cultura del fiume, assolutamente da recuperare, il suo libro “Maldifiume“ (Ediciclo editore), un viaggio lento e popolato da domande che cambiano passo passo e onda dopo onda. Un’esplorazione per capire cosa c’è adesso, come viviamo i fiumi, che passano paesi, parchi, scheletri di un lavoro che non c’è più o germoglio di uno da inventare.