Fiumi puliti: rimossi gli orti abusivi sull’argine destro, ora toccherà all’altro rivalino del Lamone

Completata la pulizia di un lato dell’argine del Lamone dal ponte della ferrovia fino al depuratore di Formellino. L’area era ricca di orti abusivi e durante i lavori sono emerse recinzioni in acciaio, cisterne interrate, alcune anche precipitate nell’argine, baracche con elettrodomestici, lastre di eternit e altri rifiuti speciali e ingombranti. La rimozione è in corso in questi giorni, mentre la pulizia dell’argine opposto è già pronta a partire. 100 mila euro l’investimento regionale per la messa in sicurezza del Lamone all’interno del progetto “Fiumi puliti”

Al termine della fase di pulizia, nel corso delle settimane successive, i lavori dovranno risagomare l’alveo fluviale, ricanalizzare l’acqua, riqualificare gli argini e ricreare un nuovo habitat più consono, con nuove piantumazioni