Notte di forte apprensione in Emilia-Romagna a causa del maltempo, in particolare nel Ravennate, dove l’esondazione dei fiumi è stata scongiurata dopo il passaggio dei colmi di piena. Poco dopo la mezzanotte, i livelli più critici sono transitati a Castel Bolognese e Cotignola, senza provocare rotture degli argini, che hanno retto alla pressione dell’acqua.

Successivamente è iniziata una fase di graduale calo dei livelli idrometrici. Rimangono però sotto stretta osservazione il fiume Senio, che ha superato la soglia rossa, e il Lamone, monitorato costantemente dalle autorità.

A Faenza è stato rotto un argine in modo controllato per consentire l’allagamento dei campi e ridurre il rischio per i Comuni situati a valle. Nel corso della notte si sono rese necessarie evacuazioni preventive della popolazione nelle aree più esposte.

Per la giornata di oggi le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, mentre prosegue il monitoraggio del territorio da parte della Protezione Civile e degli enti competenti.